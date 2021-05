Brecht Dejaegere herleeft in Franse tweede klasse: Gentse huurspeler staat in Elftal van het Jaar

Brecht Dejaegere (29) verliet vorige zomer AA Gent op huurbasis voor een avontuur in de Franse Ligue 2 bij FC Toulouse. Met Dejaegere in de basis eindigde Toulouse op een derde plaats in de Franse tweede klasse. Onze landgenoot was er goed voor drie goals en tien assists en belandt zo in de ploeg van het jaar van de Ligue 2 die het gerenommeerde magazine France Football heeft opgesteld.