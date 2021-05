Man die crash huizenmarkt voorspelde en zo schatrijk werd, zet nu fortuin in op neergang van Tesla

Michael Burry, de investeerder die tijdens de financiële crisis miljarden verdiende door te wedden op rommelhypotheken en wiens levensverhaal verfilmd werd in de Oscarwinnende prent The big short, zet stevig in op een koersdaling voor Tesla. Bad news, Elon Musk, want Burry voorspelde in 2008 de crash van de Amerikaanse huizenmarkt.