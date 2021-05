Hongarije vetoot gemeenschappelijke Europese verklaring over Israëlisch-Palestijns geweld

De Europese lidstaten zijn er ondanks een namiddag vergaderen niet in geslaagd een standpunt over het Israëlisch-Palestijns geweld aan te nemen. Hongarije weigerde als enige in te stemmen met een gemeenschappelijke tekst, zeer tot ongenoegen van hoge vertegenwoordiger Josep Borrell.

Een bleke Borrell moest op zijn persconferentie de geest van de discussie onder de Europese buitenlandministers toelichten. Een officieel Europees standpunt kon er wegens de weigering van Hongarije niet worden bepaald. “De prioriteit moet zijn om alle geweld onmiddellijk te staken en tot een implementatie van een staakt-het-vuren over te gaan. Het doel is de burgers te beschermen en de volledige humanitaire toegang tot de Gazastrook te verzekeren”, vatte Borrell het standpunt van 26 van de 27 EU-lidstaten samen.

Woensdag vonden gesprekken plaats tussen de leden van de EU over het conflict tussen Israël en Palestina Foto: AP

“Israël heeft recht zich te verdedigen”

Ze veroordelen de Palestijnse raketaanvallen op Israëlisch grondgebied en steunen het recht van Israël om zichzelf te verdedigen, “maar dit moet proportioneel gebeuren en met respect voor de internationale mensenrechten”, ging Borrell verder. Dat stond ook zo in de tekst die Hongarije weigerde te onderschrijven. “Ik vind het moeilijk om te begrijpen hoe je dit niet kunt steunen”, zei Borrell daarover.

Eens het geweld in de Palestijnse gebieden en in Israël gestopt is, moet het vertrouwen tussen beide partijen hersteld worden en naar een politieke oplossing voor het conflict worden gezocht, zei Borrell. “Ook het houden van Palestijnse verkiezingen is een prioriteit.”

