Kampioen nog voor de aftrap, Club Brugge was het al eens in 1998: “Maar op Anderlecht wil je sowieso winnen”

Mag Club Brugge zich donderdag tijdens de opwarming van de wedstrijd tegen Anderlecht al de nieuwe landskampioen noemen? Het kan, want op het moment dat de spelers van Club en Anderlecht de spieren aan het losmaken zijn, wordt in Genk de wedstrijd tussen Genk en Antwerp afgefloten. Winnen de Limburgers niet, dan is Club kampioen. Nog voor de wedstrijd zeker zijn van de titel, een unicum is het niet voor blauw-zwart.