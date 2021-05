Schotse premier Nicola Sturgeon herverkozen

Nicola Sturgeon blijft premier van Schotland. De leidster van de Schotse Nationale Partij (SNP), die voor de onafhankelijkheid van Schotland van het Verenigd Koninkrijk ijvert, kreeg dinsdag in het parlement in Edinburgh alle 64 stemmen van haar fractie en daarmee een gewone meerderheid achter zich. De partij had de parlementsverkiezingen van 6 mei duidelijk gewonnen, maar verloor haar absolute meerderheid.

Sturgeon verklaarde dat het herstel na de coronapandemie prioriteit krijgt. Daarna komt er een debat over wat voor een land Schotland wil zijn. “Iedereen in Schotland verdient gelijke inspraak. De toekomst van Schotland moet de keuze van Schotland zijn.”

Klimaatbescherming speelt een belangrijke rol, zei Sturgeon. “Niemand is veilig zolang niet iedereen op de planeet veilig is.” Daarom is het ook belangrijk dat de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in november in het Schotse Glasgow een succes wordt. “Dit is het moment om groots te denken, om het voortouw te nemen”, zei de 50-jarige politica.

Onafhankelijkheid

Sturgeon kondigde eerder al aan dat ze het parlement te zijner tijd over een nieuw referendum over onafhankelijkheid zal laten stemmen. Haar partij SNP heeft één zetel tekort voor de absolute meerderheid, maar voor de kwestie van de onafhankelijkheid kan Sturgeon op steun van de Groenen rekenen, die ook voor een terugkeer van Schotland in de Europese Unie zijn. Zonder instemming van Londen is een referendum volgens de meeste deskundigen niet rechtsgeldig. De Britse regering wijst een volksraadpleging af.