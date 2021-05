Wankelende wolkenkrabber veroorzaakt veel paniek in Chinese grootstad Video: Reuters

In de Chinese stad Shenzhen heeft dinsdag een wankelende wolkenkrabber veel paniek veroorzaakt. Op amateurbeelden is te zien hoe mensen massaal wegliepen van het gebouw. Waarom de wolkenkrabber begon te schudden, is voorlopig onduidelijk.

Kort na de middag kwamen de eerste meldingen binnen over de wankelende wolkenkrabber, waarna het gebouw meteen werd geëvacueerd. Na een eerste inspectie werd er geen schade aangetroffen aan de muren van de constructie. Een onderzoek omtrent de oorzaak is nog lopende.

De paniek in de Chinese grootstad is niet onlogisch. Zo vielen er vorig jaar tientallen doden nadat een quarantainehotel instortte in het zuidoosten van het land.

bekijk ook

Tiener haalt allerlei akelige stunts uit op wolkenkrabber: “Krijg er zelfs geen adrenaline meer van”

Brand legt wolkenkrabber in Verenigde Arabische Emiraten in de as

Mysterie: waarom spuit er minutenlang een waterstraal uit deze wolkenkrabber?