Overgave van Josh Cullen valt in de smaak bij Anderlecht-fans en levert hem ook basisplek op: werk(m)ier bij uitstek

Zes weken. Zo lang heeft Vincent Kompany zonder zijn stille werkkracht gekund. Sinds vorige week staat Josh Cullen gewoon weer in de basis. De Ier is nooit anders gewoon geweest dan te moeten vechten voor zijn plaatsje. “Vanaf mijn achtste was ik altijd de kleinste van de groep, maar ik heb keihard gewerkt”, klinkt het. Die werklust – die hem overigens populair maakt bij de fans - moet Anderlecht morgen tegen Club Brugge aan een eerste zege in deze Champions‘ play-offs helpen.