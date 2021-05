Opvallend: Karim Benzema na zes jaar opnieuw opgeroepen voor Franse nationale ploeg

Zes jaar na zijn laatste interland is Karim Benzema opnieuw geselecteerd voor Frankrijk. In 2015 werd de intussen 33-jarige spits van Real Madrid beschuldigd van betrokkenheid bij een poging tot chantage van zijn ploegmaat bij de nationale ploeg Mathieu Valbuena. Die laatste moest 150.000 euro betalen om te voorkomen dat een seksvideo openbaar zou worden gemaakt. Sindsdien kwam Benzema niet meer in actie voor Les Bleus.

De laatste interland van Karim Benzema dateert al van 8 oktober 2015, een 4-0-overwinning tegen Armenië. Benzema zorgde toen voor twee doelpunten en een assist. Maar door zijn frats met Valbuena zag hij van thuis uit hoe zijn land in 2016 de EK-finale in eigen land verloor en twee jaar later wereldkampioen werd.

Maar nu is hij er dus weer bij. Op zijn Twitter-pagina zette de Fransman eerder op dinsdag al dat hij voortaan naast speler van Real Madrid ook weer voor het Franse nationale elftal speelt. De ploegmakker van Eden Hazard en Thibaut Courtois zit dit seizoen aan 29 doelpunten en 8 assists in 45 optredens in alle competities. Met hem in de spits is Frankrijk nog meer de grote topfavoriet voor de Europese titel. Op het voorbije WK stond Olivier Giroud nog in de spits, die toen geen enkel doelpunt scoorde.

“We hebben er lang over nagedacht”, zei Franse bondscoach Didier Deschamps. “Ik wil er geen zaak van maken. Ik heb de keuze voor hem gemaakt omdat ik het beste voor heb met de Franse nationale ploeg. Ik maak me geen zorgen over het offensieve compartiment van Les Bleus.”

???? On vous laisse carte blanche, quel est votre onze de rêve pour l'Euro ? pic.twitter.com/xDSfYnxd2T — RMC Sport (@RMCsport) May 18, 2021

Ook Marcus Thuram, Jules Koundé en Adrien Rabiot zijn opgeroepen voor het EK. De Franse selectie ziet er zo indrukwekkend uit. Hier nog eens alle namen op een rijtje. Lloris, Mandanda, Maignan, Pavard, Dubois, Varane, Zouma, Kimpembe, Lenglet, L. Hernandez, Digne, Koundé, Kanté, Pogba, Rabiot, Tolisso, Sissoko, Lemar, M. Thuram, Coman, Mbappé, Griezmann, Giroud, Benzema, Ben Yedder, Dembélé.

Frankrijk is op het EK ingedeeld in de ‘groep des doods’ in poule F met Portugal, Duitsland en Hongarije.