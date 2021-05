Tuinfeest met 50 man vanaf 9 juni ook zonder cateraar

Tuinfeesten zullen vanaf 9 juni ook zonder een professionele cateraar kunnen doorgaan met een maximumcapaciteit van 50 mensen. Dat kondigde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) dinsdagavond aan in het programma van Gert Verhulst en James Cooke op Play4. Jambon kreeg na het overlegcomité eind vorige week een storm van protest over zich nadat hij had geantwoord dat er weliswaar een beperking bleef tot tien personen in de tuin, maar dat die wegviel als je daarvoor een professionele cateraar kon engageren. Dan gelden namelijk dezelfde regels als in de horeca of wanneer die feestorganisator of cateraar een feest verzorgt op zijn eigen locatie.