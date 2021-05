Ongeziene toestroom van migranten in Spanje na strategische zet van Marokko

Zo’n 6.000 Marokkaanse migranten zijn erin geslaagd Ceuta te bereiken, een Spaanse enclave in Marokko. De vermoedelijke aanleiding daarvoor is de ziekenhuisopname van Brahim Ghali, de leider van een afscheidingsbeweging in de Westelijke Sahara. Dat Ghali in Spanje behandeld wordt voor corona, ligt gezien de omstreden reputatie van zijn organisatie bijzonder gevoelig voor Marokko.