South Carolina laat vuurpeloton toe voor executie terdoodveroordeelden (als er geen dodelijke injecties zijn)

Broad River Correctional Institution in Columbia Foto: AP

De Amerikaanse staat South Carolina geeft terdoodveroordeelden voortaan de keuze om te sterven voor een vuurpeloton of op een elektrische stoel. Die keuze krijgen ze wanneer er geen medicijnen voor een dodelijke injectie beschikbaar zijn. De Republikeinse gouverneur Henry McMaster tekende daarvoor een wetsvoorstel.

De nieuwe wet komt er nadat staten in het hele land problemen ondervonden bij het executeren van terdoodveroordeelden met een dodelijke injectie, de methode die in de VS de voorkeur geniet. Eerder gaven leveranciers van verdovende middelen al aan niet te willen verkopen aan South Carolina. Dat doen ze omdat hun identiteit momenteel niet beschermd wordt tegen anti-doodstrafactivisten.

Niet naar de zin van Biden

Verschillende staten hebben hun executies opgeschort door moeilijkheden bij het vinden van de vereiste geneesmiddelen. In de staat South Carolina worden daarom al tien jaar geen executies meer uitgevoerd. De voorbije jaren moesten er drie uitgesteld worden wegens een schaarste aan verdovende middelen.

Amerikaans president Joe Biden voerde het voorbije jaar campagne tegen de doodstraf. In maart zei zijn persvoorlichter nog dat de president zich ernstig zorgen maakt over de vraag of de doodstraf “strookt met de waarden die fundamenteel zijn voor ons gevoel van rechtvaardigheid en eerlijkheid”.

Bij het voltrekken van de doodstraf blijft de dodelijke injectie nog steeds de eerste keuze. Als dat niet mogelijk is, wordt de elektrische stoel overwogen. Het vuurpeloton is een derde alternatief. South Carolina is nu de vierde staat die executies door een vuurpeloton toestaat, naast Oklahoma, Mississippi en Utah.