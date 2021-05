Vaccins lijken ook werkzaam tegen Indiase variant

Er zijn steeds meer signalen dat de vaccins bestand zijn tegen de opkomende Indiase variant van het coronavirus. Volgens de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock zouden de eerste resultaten van labtests aan de universiteit van Oxford daarop wijzen.

Onderzoeker Sir John Bell bevestigde dat. Hij zei dat de resultaten tot dusver “veelbelovend” waren. De nieuwe variant vermindert het vermogen van het vaccin om het virus te neutraliseren enigszins, maar “niet aanzienlijk”. Vorige week communiceerde het Europees Geneesmiddelenagentschap al over bemoedigende resultaten voor de vaccins van Pfizer en Moderna. In de Britse tests was ook het AstraZeneca-vaccin opgenomen.