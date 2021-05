Ook Duitsland wil af van korte vluchten

Duitsland wil een verbod invoeren op korte, regionale vluchten. Dat is toch een belofte in de verkiezingsprogramma’s van de Duitse partijen. Daarbij gaat het land Frankrijk achterna, waar in april al zo’n voorstel werd goedgekeurd.

Met de verkiezingen aan het eind van september in het vooruitzicht, zetten Duitse politieke partijen – waaronder de Grünen – in op een verbod op regionale vluchten. Het is afwachten wat van het voorstel overblijft na de verkiezingen, maar het idee heeft wel zeker kans op slagen. In buurland Frankrijk werd vorige maand een wetsvoorstel goedgekeurd dat korte vluchten tussen regio’s verbiedt als er een treinverbinding aanwezig is

“Europa is zich er al even van bewust dat korteafstandsvluchten erg vervuilend zijn”, zegt Cathy Macharis, professor mobiliteit aan de Vrije Universiteit Brussel. “Daarom zetten we op Europees en Belgisch niveau hard in op het treinaanbod. Treintickets zijn wel nog altijd duurder dan een vliegticket bij een lagekostenmaatschappij, waardoor je op dit moment alleen een geëngageerde kern van reizigers bereikt.”