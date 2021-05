Benzema krijgt vergiffenis na sekstape-affaire en racisme-incident: Franse bondscoach zet “persoonlijke gevoelens” opzij in ruil voor goals

Zes jaar na de beruchte sekstape-affaire en vijf jaar na een racisme-incident heeft bondscoach Didier Deschamps Karim Benzema (33) opnieuw opgenomen in de Franse nationale ploeg. Hartelijk is het weerzien niet, maar de bondscoach nam de beslissing “in het belang van de Franse zaak”. Hij schoof zijn “persoonlijke gevoelens” opzij in ruil voor goals.