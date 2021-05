Akkoord rond bedrijfswagens, maar spanningen tussen liberalen en socialisten blijven: Vooruit moet nog maar eens toegeven

Een gemakkelijke bevalling was het niet, maar de regering-De Croo kon dan toch knopen doorhakken in het dossier van de bedrijfswagens. De spanningen tussen liberalen en socialisten zijn daarmee nog lang niet de wereld uit. En de vergroening van het wagenpark is dan nog maar de eerste stap. Het echt grote werk – zorgen dat uitbetalen in auto’s minder interessant wordt dan in loon – moet nog komen.