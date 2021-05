KV Mechelen kan vanavond al zeker zijn van Europees voetbal (maar Vrancken houdt de spanning af)

Na 28 jaar staat KV Mechelen nog eens op de drempel van Europees voetbal. Met een thuisoverwinning tegen AA Gent op zaterdag is KV altijd zeker van groepswinst in de Europe Play-Offs. Maar ook vanavond kan het al zo ver zijn: als KV de puntenkloof met AA Gent kan vergroten, dan is het ticket voor de tweede voorronde van de Conference League binnen.

Terwijl de Mechelse supporters al luidop dromen van een nieuw Europees avontuur, houdt Wouter Vrancken de spanning af. “Spanning? Binnen mijn groep merk ik daar weinig van. Het is alleen maar omdat mijn spelers zo goed presteren dat er nu meer druk op komt van buitenaf. Een paar weken geleden waren we nog de enige ploeg in de play-offs die zonder druk speelde. Dat zag je ook aan ons spel. Nu moeten we zorgen dat we op dezelfde manier blijven voetballen. Dan zullen we wel zien waar we woensdagavond staan. De supporters mogen dromen. De spelers ook, maar zij moeten zich ook bewust zijn van wat nodig is om die dromen te realiseren.”

KV moet sowieso het resultaat van de match tussen AA Gent en Standard (aftrap om 21 uur) afwachten. Alleen bij Gents puntenverlies kan er straks in de late uren een feestje losbarsten in het AFAS Stadion. “Maar we zijn niet bezig met wat er kan gebeuren”, benadrukt Vrancken. “Daarom vind ik het een goede zaak dat wij onze wedstrijd voor AA Gent moeten afwerken. Ik weet dat zij dat ook liever hebben (grijnst). Iedereen tevreden dus.”

Met een tien op twaalf overtreffen ze bij KV zelfs hun eigen verwachtingen in deze play-offs. “We genieten van wat we aan het doen zijn. En de spelers krijgen terecht lof voor wat ze al hebben getoond. Nu is het aan ons om dat nog twee matchen door te trekken. Dat is het enige wat ons interesseert. Europa? Dat is nog een ver-van-mijn-bed show.”