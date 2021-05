“Oppassen voor Jurgen en zijn gedachtengoed”: spoorloze extreemrechtse militair stond op terreurlijst en lijkt zich niet zomaar te gaan overgeven

Dilsen-Stokkem -

“Ik ga in het verzet en kan niet leven in zo’n maatschappij geregeerd door virologen en politici.” In de afscheidsbrief die militair Jurgen C. (46) achterliet, gaf hij aan zich niet zomaar over te geven. Gewapend met minstens één raketlanceerder en een machinepistool linkten onze veiligheidsdiensten zijn vlucht aan herhaaldelijke (doods)bedreigingen aan het adres van Vlaanderens bekendste viroloog. Marc Van Ranst werd dinsdag in allerijl met zijn gezin ondergebracht in een safehouse. C., door het leger al gesanctioneerd, is de reden dat de viroloog afgelopen zomer meerdere weken politiebescherming kreeg.