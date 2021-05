Kampioen Anderlecht dient vrouwen van Standard zware 2-7 nederlaag toe

De voetbalsters van RSC Anderlecht, die zich afgelopen weekend al een achtste keer tot landskampioen kroonden, zijn dinsdag op de achtste speeldag van de play-offs met 2-7 gaan winnen op het veld van Standard.

De Luikenaars namen dankzij Noémie Gelders (12e pen.) en Davinia Vanmechelen (23e) nochtans een 2-0 voorsprong, maar Tessa Wullaert (33e) scoorde nog voor rust de aansluitingstreffer. De tweede helft, die Standard na rood voor Maurane Marinucci (45e), met tien moest afwerken, werd eenrichtingsverkeer. Elke Van Gorp (46e, 56e), Wullaert (47e, 79e), Amber Maximus (63e) en Britt Vanhamel (90e) maakten er een afstraffing van.

In de stand heeft Anderlecht met 40 punten tien punten voor op eerste achervolger Oud-Heverlee Leuven. Standard is met 24 punten vierde en voorlaatste. Woensdag spelen Club Brugge en AA Gent hun wedstrijd van de op twee na laatste speeldag. OHL is bye.

In play-off II won Aalst met 0-2 in Charleroi en hield Genk met 2-0 de punten thuis tegen Fémina Woluwé (2-0). Met 21 punten delen Aalst en Genk de leiding.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)