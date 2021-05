Zeventienjarige doodgestoken in voorstad Parijs

In Champigny-sur-Marne, een voorstad van Parijs, is dinsdag een 17-jarige jongeman doodgestoken. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Een minderjarige is opgepakt.

De verdachte, die werd opgepakt kort na de feiten, is geboren in 2005, liet het openbaar ministerie weten. Volgens een andere bron woonde hij in hetzelfde gebouwencomplex als het slachtoffer.

In de omgeving van Parijs zijn de laatste tijd meerdere jongeren gedood. Die incidenten waren gelinkt aan online pesten of bendegeweld. Vrijdag stak een 14-jarige jongeman een 17-jarige vrouw dood in Ivry-sur-Seine na een twist op sociale media. Volgens vriendinnen van het slachtoffer had de dader die dag een Snapchat-groepje opgericht. Daar postte hij grove dingen over de jongere zus van het slachtoffer. De hele groep was aan haar gewijd. Volgens de burgemeester van Ivry-sur-Seine wou het slachtoffer bemiddelen met de dader. Ze bekocht het met haar leven.