Frankrijk versoepelt coronamaatregelen

Na een zeer lange en strikte lockdown versoepelt Frankrijk vandaag zijn coronamaatregelen. De avondklok verruimd, winkels en terrassen mogen weer open en sociale contacten worden verruimd.

Het gaat de goede kant op met de cijfers in Frankrijk. Gemiddeld komen er 14.386 nieuwe coronabesmettingen per dag bij. Begin mei waren dat er nog om en bij de 22.000 per dag. De coronamaatregelen in het land worden dus stilaan versoepeld.

Het is al sinds 14 oktober dat er in Frankrijk een avondklok geldt. Ook nu blijft die nog enkele weken van kracht. Wel worden de uren verruimd. De avondklok gaat van 19 uur naar 21 uur. Op 9 juni zou die opnieuw verschuiven naar 23 uur.

De cinema's, de theaters en de musea mogen ook opnieuw hun deuren openen mits capaciteitsvermindering. Buitensporten in teamverband mag ook weer.

Maar misschien belangrijker: ook de bars en restaurants mogen hun terrassen weer buitenzetten. De Franse mogen met zes aan een tafeltje zitten. De sociale bubbel verruimd van 6 naar 10 volwassenen. Telewerken blijft verplicht.

Als de cijfers gunstig evolueren, wordt er op 9 juni opnieuw versoepeld. Dan zullen onder andere reizigers welkom zijn met een coronapaspoort.