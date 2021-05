Haalt KV Mechelen Belgische spits Hugo Cuypers weg bij Olympiakos?

Griekse media melden dat Hugo Cuypers op weg is naar KV Mechelen. De 24-jarige Luikse spits stond vorig jaar al op het verlanglijstje van KV. Cuypers ligt nog tot 2022 onder contract bij het Griekse Olympiakos maar daar zouden ze hem weinig in de weg leggen.

Cuypers kwam dit seizoen veertien keer in actie voor de Griekse topclub en was daarin goed voor twee doelpunten en twee assists. Zaterdag speelt Cuypers nog de Griekse bekerfinale tegen PAOK Saloniki. In België is Cuypers vooral bekend omdat hij in 2018 in een transferoorlog verzeild geraakte tussen de Griekse grootmachten AEK Athene en Olympiakos. Het seizoen voordien had hij zich met 22 doelpunten voor Ergotelis gekroond tot vice-topschutter van de Griekse tweede klasse. In België debuteerde de spits in 2016 voor Standard en speelde hij het jaar nadien voor Seraing.