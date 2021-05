Geblesseerde Axel Witsel over zijn selectie voor het EK: “Martinez heeft me niet geselecteerd om me een plezier te doen”

Zoals op voorhand reeds was aangekondigd zit Axel Witsel in de 26-koppige selectie van bondscoach Roberto Martinez voor het EK, dat op 11 juni in de Italiaanse hoofdstad Rome op gang wordt getrapt. De speler van Borussia Dortmund werkt intussen hard voort aan zijn herstel.

De controleur op het middenveld, indien fit bij de Duivels steevast de eerste naam op het wedstrijdblad, is al enkele maanden aan een race tegen de klok bezig nadat hij begin dit jaar een scheur in de achillespees had opgelopen. De revalidatie verloopt echter voorspoedig en zelfs sneller dan voorzien, waardoor het EK nog tot de mogelijkheden behoort.

“Wij denken dat Axel nog een belangrijke rol kan spelen voor ons op het EK”, bekende de bondscoach maandag. “Dit moet je ook zien als een beloning voor al het harde werk dat hij geleverd heeft tijdens zijn revalidatie. Hij verdient het om erbij te zijn.”

Foto: Pool via REUTERS

Witsel zelf gaat er alvast alles aan doen om klaar te zijn voor de Belgische race naar een Europese titel. “Martinez heeft me niet geselecteerd om me een plezier te doen”, zegt hij in La Capitale. “Maar ik kan hier en nu nog niet bevestigen of ik zes of zeven wedstrijden zal spelen op het EK, als we tot het einde doorgaan. Ik heb alvast gevochten als een krijger voor dit EK en zal dat de komende weken blijven doen. We zullen binnen twee/drie weken wel zien waar ik sta. Ik hoop dat ik erbij kan zijn, zeker aangezien dit mijn laatste EK zou zijn.”

“Dat ik sta waar ik nu sta, vier maanden na mijn blessure, is echt een record”, klinkt het. “Pas in april en begin mei stagneerde mijn herstel een beetje, maar dat is nu eenmaal een fase waar je doorheen moet. De achillespees moet zijn natuurlijke souplesse terugvinden.”