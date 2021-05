Nieuwe Israëlische luchtaanvallen op Gazastrook

De Israëlische luchtmacht heeft in de nacht van dinsdag op woensdag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op doelwitten in de Palestijnse Gazastrook. Dat heeft een correspondent van het Franse nieuwsagentschap AFP ter plaatse gemeld.

Het Israëlische leger zegt met de acties vooral de tunnels te viseren die de islamitische beweging Hamas in staat zouden stelden wapens en munitie te transporten. Ook de huizen van Hamas-leiders worden als doelwit beschouwd, omdat die gebouwen volgens Israël worden gebruikt om “wapens op te slaan”.

Hamas heeft op negen dagen tijd ook 3.700 raketten op Israël afgevuurd. Zowat 90 procent daarvan werd onderschept door het afweersysteem, meldt het leger nog.

Het geweld in de regio heeft sinds 10 mei het leven gekost aan 217 Palestijnen, onder wie 63 kinderen, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid in Gaza. Volgens de Palestijnse Autoriteit werde ook 24 Palestijnen gedood op de Westelijke Jordaanoever. In dezelfde periode zijn ook 12 Israëliërs om het leven gekomen.

De VN waarschuwen intussen voor een humanitaire crisis. Meer dan 72.000 Palestijnen zijn ontheemd en 2.500 mensen hebben door de bombardementen hun huis verloren.

