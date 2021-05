Bitcoin weer flink omlaag na waarschuwing uit China

De waarde van de bitcoin is weer fors gedaald, nadat Chinese bankenfederaties hun leden waarschuwden dat cryptomunten geen echt geld zijn, waarmee kan worden betaald. Volgens analisten bevat de verklaring van Peking echter geen nieuwe regelgevende stappen.

De waarde van de bitcoin zakte de afgelopen 24 uur met ruim 12 procent volgens CoinMarketCap. Die website houdt verschillende platformen in de gaten waarop cryptomunten worden verhandeld. De prijs van de grootste cryptomunt zakte daarmee voor het eerst sinds begin februari onder de 40.000 dollar. Half april was een bitcoin nog ruim 60.000 dollar waard.

Vorige week daalde de koers van de bitcoin ook al flink nadat Elon Musk bekendmaakte dat Tesla uit milieu-overwegingen stopt met het accepteren van betalingen in bitcoin. In februari kondigde Tesla aan dat het mogelijk zou worden om met bitcoins een elektrische wagen aan te kopen bij het Amerikaanse bedrijf. Er werd toen ook aangekondigd dat Tesla een investering van 1,5 miljard dollar had gedaan in bitcoins. Volgens Tesla-baas Musk heeft de autofabrikant van die investering nog geen bitcoin verkocht.