Voorzitter gebruikt topspits Ciro Immobile als schietschijf voor coronaschandaal: “Hij riep dat ik met bloed doordrongen ogen speelde”

In een inhaalwedstrijd van de 25e speeldag in de Italiaanse Serie A speelde Torino dinsdag 0-0 gelijk op het veld van Lazio. Voor Torino volstond het punt om mathematisch zeker te zijn van het behoud. Maar voorzitter Urbano Cairo leek achteraf allesbehalve blij.

Het seizoen van ‘Il Toro’ was niet om over naar huis te schrijven. De club uit Turijn geraakte nooit echt uit de startblokken en vocht de hele tijd tegen de degradatie, ondanks veel grotere ambities. Twee jaar geleden werd Torino nog knap zevende in de Serie A, onder leiding van topscorer Andrea Belotti. Maar de club weigerde de Italiaanse spits toen te verkopen, ondanks een bod van naar verluidt bijna 100 miljoen euro, en sindsdien is het huilen met de pet op.

Na een 16de plek vorig seizoen moet Torino het nu dus doen met een 17de stek. Na een gelijkspel tegen Lazio, waar Ciro Immobile niet zijn 21ste doelpunt van het seizoen kon scoren. De ex-speler van Torino miste in de 84ste minuut een penalty, zijn vierde penaltymisser op acht pogingen. En toch kreeg hij na afloop zware kritiek van Urbano Cairo, de voorzitter van Torino.

Foto: EPA-EFE

Verbale aanval

De man achter de roze sportkrant La Gazzetta dello Sport kreeg het bij het laatste fluitsignaal al aan de stok met Lazio-preses Claudio Lotito, waarna hij zijn gal spuwde tegen Immobile.

“Iedereen weet wie Ciro Immobile is”, aldus de Italiaanse spits op Instagram over het incident. “Op het veld en vooral ernaast. Ik kan kritiek aanvaarden op de speler, maar niet beledigingen aan het adres van de man die ik ben. Zeker niet als die komen van een voetbalvoorzitter. Na de wedstrijd kwam Urbano Cairo naar mij gelopen toen ik bij de deur van de kleedkamer stond. Hij begon me uit te schelden en verbaal aan te vallen. Hij riep dat ik met bloed doordrongen ogen speelde en andere dingen in verband met onze eerste wedstrijd tegen Torino. Het kwam er zelfs op neer dat ik die partij gespeeld zou hebben terwijl ik coronapositief was.”

Lazio won eerder met 3-4 van Torino, hoewel de Turijnse club tot de 94ste minuut met 3-2 leidde. Later bleek dat Immobile (die de 3-3 scoorde) en verschillende van zijn ploegmaats onduidelijke coronatests hadden afgelegd. Daardoor mochten ze niet spelen in de Champions League (in Brugge tegen Club, 1-1), maar van de Serie A wel tegen Torino een paar dagen later.

Urbano Cairo (centraal). Foto: AP

“Ik kan dit niet tolereren”

Na een onderzoek werd Lazio-baas Lotito voor zeven maanden geschorst en de teamartsen van de Romeinse club voor één jaar op non-actief gezet. Maar blijkbaar zit die hele affaire nog heel diep bij Cairo, die Immobile gebruikte als schietschijf.

“Ik zal hem nooit genoeg kunnen bedanken voor de kans die hij mij gaf om mijn stempel te drukken bij Torino”, aldus Immobile. “Maar dit kan ik niet zomaar laten passeren. Dit gaat voorbij aan alles dat voetbal is. Ik ben iemand die de regels respecteert en dus kan ik zulke beledigingen en beschuldigingen, zonder enig bewijs, aan mijn persoon niet tolereren.”

Cairo zelf reageerde een dag later meteen op de beschuldigingen van Immobile. “Ik ken hem heel goed. Hij kwam naar Torino naar een teleurstellend seizoen bij Genoa en hij deed het goed. Daarna deed hij alles om naar Dortmund te kunnen gaan, maar daar stelde hij teleur. Ook bij een uitleenbeurt aan Sevilla. Hij kwam dan terug naar ons, waarna ik hem wilde kopen. Maar hij vroeg aan zijn manager om mij te vertellen dat hij niet kon blijven wegens persoonlijke redenen. Zelf wilde hij dat niet zeggen tegen mij. Toen wist ik wat voor persoon hij is.”