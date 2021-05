Tientallen huiszoekingen in Berlijn in onderzoek naar kinderpornonetwerk

De politie in de Duitse hoofdstad Berlijn heeft woensdagmorgen massaal huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar vermoedelijke makers en verspreiders van kinderporno. Er werden meer dan veertig appartementen en andere locaties onderzocht, zo deelt de politie mee.

Eerder deze maand had de politie in de zuidelijke deelstaat Beieren ook al een grootschalige actie uitgevoerd tegen een kinderpornonetwerk. Toen werd er binnengevallen in 49 panden en werden er 51 verdachten geïdentificeerd. De Duitse gerechtelijke politie was er begin deze maand ook in geslaagd een kinderpornonetwerk op het darknet te hebben opgerold met meer dan 400.000 leden wereldwijd.

LEES OOK. Kinderpornonetwerk ‘Boystown’ met meer dan 400.000 leden opgerold in Duitsland