Vijftigtal mensen gered uit lekke sloep op Noordzee: wellicht vluchtelingen uit Noord-Frankrijk

De Panne - Ter hoogte van de Westkust speelt zich woensdagochtend een reddingsactie af op de Noordzee. Een vijftigtal volwassenen moest gered worden uit een sloep die water maakte. Het gaat wellicht om vluchtelingen die vertrokken vanuit Noord-Frankrijk.

De reddingsactie begon vanochtend rond 7.30 uur toen er bij het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum) in Oostende een noodoproep binnen kwam. Wie de noodoproep verstuurde is onduidelijk. Er werd melding gemaakt van een boot die snel water maakte en zich toen ongeveer 10 kilometer diep in zee bevond ter hoogte van de kustlijn van De Panne. Het MRCC schakelde onmiddellijk tal van reddingsdiensten in. De brandweer en politie werden naar het strand gestuurd maar ook de vliegende en varende eenheden werden ingeschakeld. “De reddingshelikopter NH90 werd uitgestuurd net als reddingsboten”, zegt Eva Descamps, woordvoerster van het MRCC. “Het ging om mensenlevens in nood en daarbij starten we meteen de procedure om die mensen uit het water te gaan halen. De sloep dreef snel af van De Panne richting Oostduinkerke waar de reddingsactie plaatsvond.”

“De reddingsactie is intussen afgelopen”, bevestigt Charlotte Devriendt van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. “Het gaat om 49 personen die gered moesten worden vanop een groene opblaasbare boot van zo’n 9 meter lang, met een buitenboordmotor. Alle mensen werden aan boord gebracht van de reddingsboot van de scheepvaartpolitie. Ter hoogte van de zeescouts aan de Paul Orbanpromenade in Nieuwpoort kwamen ze weer aan land. Daar krijgen ze eerst een medische check-up. Volgens de eerste info stellen alle geredde personen het goed, enkelen zouden wel lichte onderkoelingsverschijnselen vertonen. De sloep zelf werd op sleeptouw genomen en zal ook aangemeerd worden.” De groep wordt opgevangen in het lokaal van de zeescouts 8e Fos en kregen daar warme dekens en drank. Een bus zal hen overbrengen naar Zeebrugge waar ze ondervraagd zullen worden met tolken.

Het gaat meer dan waarschijnlijk om een grote groep vluchtelingen die ’s nachts vertrokken zijn in Noord-Frankrijk. De eerste berichten maakten ook melding over kinderen aan boord maar dat bleek uiteindelijk niet het geval.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat dergelijke reddingsactie plaats vindt op de Noordzee. Een jaar geleden, op zaterdag 27 juni, werden 15 bootvluchtelingen gered op 6,2 mijl van de kust ter hoogte van De Panne. Het ging toen om een groep vluchtelingen die in een opblaasbare boot van amper 2,8 op 0,9 meter zat samengepropt. Die boot had een maximumcapaciteit van 7 personen. Zij bleken toen in het midden van de nacht vanuit Duinkerke te zijn vertrokken richting Engeland maar kwamen door de hoge golven in de problemen. Een van hen slaagde er toen in een noodoproep te versturen naar de politie.