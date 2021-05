Russische discountketen “Mere” wil tien winkels openen in ons land

De Russische discountketen “Mere” wil dit jaar tien winkels openen in ons land. Dat bericht het gespecialiseerde vakblad RetailDetail en wordt bevestigd op de Belgische website van het bedrijf. Waar de winkels precies zullen komen, wordt niet gepreciseerd.

Mere, dat deel uitmaakt van de groep Torgservis met zetel in Siberië, is naar eigen zeggen één van de grootste discountketens van Oost-Europa. In Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan is de groep ook actief onder de merknaam “Svetofor”.

Sinds 2018 breidt ze uit naar landen in de Europese Unie, zoals Roemenië, Polen, Litouwen, Letland en Duitsland. Mere telt intussen meer dan 2.500 supermarkten. Daar zijn zowel voedings- als niet-voedingsproducten te koop, met name typische Oost-Europese producten.

Sinds vorig jaar is het bedrijf actief in België en dit jaar wil men tien supermarkten open. “We plannen geleidelijk uit te breiden, afhankelijk van de verzoeken en noden van de klanten”, klinkt het op de website.

Ook in Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk staan er uitbreidingsplannen op stapel.

Mere is een “harddiscounter”: de winkels zijn zeer sober ingericht, met producten uitgestald op houten palletten of in kartonnen dozen. Er loopt ook weinig personeel rond. Dit alles om de prijzen zo laag mogelijk te houden. In die zin zijn de supermarkten volgens kenners geen rechtstreekse concurrenten van Aldi of Lidl, die hun aanbod en dienstverlening de jongste jaren sterk hebben verbeterd.