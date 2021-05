Belgische belegger meest optimistisch in twee jaar

Meer dan één op de twee Belgische beleggers ziet de spaarrente nog minstens twee jaar op het huidige peil staan. Dat blijkt uit de maandelijkse beleggersbarometer van ING België. Toch zien beleggers licht aan het einde van de tunnel.

Na een tijdelijke verzwakking in maart stijgt de ING-beleggersbarometer, die gaat van 0 (zeer pessimistisch) tot 200 (zeer optimistisch), in april fors tot 107 punten. Het gaat om het hoogste peil in twee jaar en ruim boven het neutrale niveau van 100 punten.

Dat hoge beleggersvertrouwen komt er omdat 33 procent van de respondenten denkt dat de Belgische economie in de komende maanden zal aantrekken. Wel is 35 procent nog pessimistisch. “Het gevoel dat met de vooruitgang van de vaccinatiecampagne er stilaan licht aan het einde van de tunnel komt, reflecteert zich waarschijnlijk in de economische verwachtingen,” stelt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België.

Ook de beursverwachtingen zijn goed. Zo ziet 40 procent van de beleggers de aandelenkoersen in de komende maanden verder stijgen, terwijl amper 25 procent een terugval vreest.

Dit vertaalt zich echter nog niet echt in toenemende beleggingsintenties. Het aantal beleggers dat het een goed moment vindt om in meer risicovolle sectoren te beleggen, daalt zelfs licht in vergelijking met maart. Het percentage beleggers dat nu heil ziet in een investering in minder risicovolle sectoren blijft met 34 procent steken op het peil van maart.

Verder blijkt nog dat de inflatieperceptie stijgt. Liefst 71 procent van de respondenten zegt dat de prijzen voor het levensonderhoud tijdens de coronacrisis sneller zijn gestegen dan normaal. “Dit komt omdat mensen hun inflatieperceptie vooral gebaseerd is op frequente aankopen zoals voeding, zelfs als de andere prijzen nauwelijks zijn gestegen”, verklaart Vanden Houte. Nog altijd 50 procent denkt dat eens de pandemie voorbij is, de prijzen sneller dan normaal zullen blijven stijgen. Slechts 15 procent gelooft daar niet in.

Toch denken de Belgische beleggers niet dat dit veel aan de kortetermijnrente zal veranderen. Amper 8 procent denkt dat die binnen het jaar zal veranderen. Daarentegen denkt liefst 55 procent van de respondenten dat de spaarrente nog minstens twee jaar op het huidige peil zal blijven staan. Dat betekent dat beleggers hun heil elders zullen moeten zoeken als ze geen koopkracht willen verliezen.