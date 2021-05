Aandeel keizersneden blijft toenemen

Het aandeel keizersneden ten opzichte van het totaal aantal bevallingen blijft in ons land toenemen. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Nathalie Muylle (CD&V) verzamelde. Ze waarschuwt dat België ver boven de drempel zit die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als ideaal omschrijft.

Algemeen daalt het aantal geboortes in België. Waar er in 2014 nog 124.967 baby’s geboren werden, bedroeg dat aantal nog slechts 118.329 in 2019. Wat opvalt is dat het aantal keizersneden in dezelfde periode proportioneel is blijven toenemen. In 2014 lag het aandeel keizersneden nog op 20,64 procent, terwijl dat in 2019 was opgelopen tot 21,04 procent. De stijging geldt zowel in het algemeen als bij vroeggeboorten tussen 33 en 37 weken.

Intussen beveelt de WHO een aandeel aan van 10 tot 15 procent. Keizersneden kunnen noodzakelijk zijn wanneer bij een bevalling de moeder of het kind een risico loopt, maar “het blijft een chirurgische ingreep die enkel kan worden uitgevoerd wanneer er een medische noodzaak is en niet omdat hij vooraf kan worden gepland en voorbereid”, waarschuwt Muylle. “Objectieve sensibilisering over de voor- en nadelen aan jonge moeders is hier cruciaal.”

Het is niet de eerste keer dat de alarmbel wordt geluid over het aantal keizersneden in ons land. Zo publiceerde het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in 2016 al een rapport waarin de risico’s op korte termijn werden bevestigd, zowel voor de moeder als voor de baby.

