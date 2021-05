Meubels worden weggehaald bij Let’s Go Urban

Antwerpen - Het is een drukke ochtend aan het Urban Center langs de Sint-Bernardsesteenweg op het Kiel. Nadat voorlopig bewindvoerder Annemie Moens gisteren officieel het faillissement van de vzw aanvroeg, worden vandaag de meubels weggehaald bij Let’s Go Urban. De rechtbank beslist weldra of ze de aanvraag tot faillissement goedkeurt.

Hoewel de meubels in het Urban Center zijn betaald met subsidies van de stad, zijn ze eigendom van LGU. In de afhandeling van haar opdracht als bewindvoerster tracht Moens geld te zoeken om de schuldeisers te kunnen betalen. Dit is in eerste instantie onder meer voor de verbrekingsvergoeding van het ontslagen LGU-personeel.

Moens stelde aan het stadsbestuur voor om het handelsfonds van LGU over te nemen en dus de inboedel in het Urban Center over te kopen. Ook dit werd afgewezen. Er is bij de stad Antwerpen interesse in de meubels. Alleen wil het er niet voor betalen. Het argument is dat de stad Antwerpen facturen van de vzw dubbel heeft betaald.