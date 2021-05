Queen Elizabeth verliest nu ook vijf maanden oude puppy

Koningin Elizabeth rouwt om haar overleden puppy. Het hondje was nog maar pas in het leven van de koningin. De puppy moest haar troosten en gezelschap houden terwijl haar echtgenoot in het ziekenhuis lag en later ook overleed.

Foto: ISOPIX

Toen prins Philip begin dit jaar in het ziekenhuis belandde, kocht zoon Andrew twee puppies. Het ging om twee ‘dorgi’s’, een kruising van een dashond en een corgi. De hondjes zouden zijn moeder gezelschap moeten houden terwijl prins Philip herstelde van zijn operatie. Nu is één van de puppies dus gestorven. Nog geen twee maanden nadat de koningin afscheid moest nemen van haar echtgenoot krijgt de 94-jarige vrouw opnieuw te maken met een verlies.

Het is niet duidelijk waarom het hondje - dat ze Fergus doopte - gestorven is. “De Queen is er kapot van”, zegt een insider aan The Sun. “De puppies moesten haar net opbeuren tijdens een moeilijke periode. En nu krijgt ze opnieuw een verlies te verwerken. De Queen verloor ook al haar trouwe viervoeter Vulcan net voor Kerst.”

De twee puppies waren de laatste hondjes in een lange traditie. De Queen kreeg op haar 18de verjaardag een corgi genaamd Susan. Het zou het begin zijn van een lange koninklijke lijn van corgi’s. Over haar hele regeerperiode zijn er zo’n 30 hondjes gepasseerd in het huishouden, telkens een nazaat van Susan. De twee puppies die Andrew kocht waren geen afstammelingen van Susan.

