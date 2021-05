Hij stond op terreurlijst, pronkte met extreemrechtse ideeën en bedreigde Van Ranst. Toch mocht Jurgen C. bij het leger blijven

Jurgen C. stond op de OCAD-lijst met extremisten die een potentieel gevaar voor de veiligheid vormen. Twee jaar geleden kreeg het leger al de waarschuwing dat het hem in de gaten moest houden. Op sociale media pronkt C. immers met zijn ­extreemrechtse ideeën en onlangs bedreigde hij ook nog eens Marc Van Ranst. Maar toch bleef hij militair. Net zoals nog anderen, want hij is blijkbaar niet de enige militair die de inlichtingendienst in de gaten houdt. Hoe kan dat?