Straatracer (23) die agent aanrijdt, krijgt straf met uitstel: “Maar zijn BMW is hij kwijt”

Gent / Evergem - Een man (23) uit Gent is woensdag door de Gentse rechtbank veroordeeld tot 14 maanden cel met uitstel, nadat hij in Evergem een politie-inspecteur had aangereden toen die tussenbeide kwam bij een straatrace. “Ik liep daardoor een trauma op”, verklaarde de inspecteur.

Een celstraf van 14 maanden met uitstel. Dat is het verdict voor een 23-jarige Gentenaar die vervolgd werd voor gewapende weerspannigheid. Eind januari reed hij een politie-inspecteur aan. Die was tussenbeide gekomen tijdens een straatrace in Evergem. “Verder wordt zijn BMW verbeurdverklaard en wordt de agent een provisie van 2.500 euro toegekend”, zegt de rechter in zijn vonnis.

In de Amerigo Vespuccilaan in Evergem waren eind januari tientallen auto’s aan het straatracen. Toen de politie Assenede/Evergem ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht, zelfs via fietspaden of grasbermen. Tijdens die manoeuvres werden twee agenten aangereden. Eén politie-inspecteur (25) liep daarbij gekneusde ribben en verwondingen aan knie en armen op.

Hartritmestoornissen

De man was vijf dagen arbeidsongeschikt. “Ik liep een trauma op”, getuigde de inspecteur. “Ik moest daarna in het ziekenhuis worden opgenomen met hartritmestoornissen.”

De bestuurder kan nog in beroep gaan tegen de straf. Zijn advocaat vroeg eerder de vrijspraak. “Van een opzettelijke aanval is geen sprake. Een cruciaal element om te spreken van gewapende weerspannigheid.”

