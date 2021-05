Waarom ‘het tuinfeest van Jambon’ niet op Overlegcomité maar bij ‘De Cooke & Verhulst show’ werd aangekondigd

De lijst met versoepelingen die op 9 juni ingaan, wordt nog wat langer. Straks zullen we in onze tuin ook een feest kunnen organiseren zonder dat daar een officiële organisator aan te pas moet komen. Het feest moet enkel verlopen volgens de regels van de horeca. Dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die maatregel aankondigde in een tv-programma, zet echter kwaad bloed bij collega-politici. En het blijft ook nu nog onduidelijk welke regels er precies voor zo’n tuinfeest zullen gelden.