Vincent Kompany stelt vast dat Club Brugge zijn topspeler extra motiveerde: “Hans Vanaken zal spelen, dat zie je van hier”

Club Brugge kan kampioen worden op het veld van Anderlecht. Misschien hebben ze de titel zelfs al beet voor de aftrap als RC Genk niet wint. Toch wil RSCA-coach Vincent Kompany daar niet aan denken. Hij verwacht gewoon een Brugge dat volle gas zal geven… met Hans Vanaken. “Ze hadden de luxe hem even op de bank te zetten.”

Vincent Kompany twijfelt er niet aan: Club Brugge zal kampioen worden, maar liefst doet blauw-zwart dat pas zondag op de allerlaatste speeldag. Of veroveren ze de titel door puntenverlies van RC Genk. Kompany wil vermijden dat Club kampioen speelt in Brussel door Anderlecht te kloppen.. “Club Brugge zal de verdiende kampioen zijn. Over het hele seizoen waren zij de beste, maar met hun kampioenenmatch ben ik niet bezig. Mijn prioriteit is Anderlecht en wij willen doen wat Anderlecht hoort te doen: vol voor de winst gaan.”

De coach van paars-wit stelde ook vast dat er de afgelopen twee speeldagen animo was over het bankzitterstatuut van Hans Vanaken. Hij vond dat een clever spelletje. “Tegen ons zal Hans Vanaken spelen. Dat zie je van hier. Ze hebben hem een beetje geprikkeld, de juiste motivatie gegeven om nu te zeggen: Komaan Hans. Pas op, ik was niet bezig met de interne keuken van Club Brugge, maar ik zit al lang in het voetbalwereldje. Brugge heeft ook de luxe om dat te doen. Ze zijn héél sterk en kunnen zelfs de topspeler even aan de kant zetten als hij een mindere periode heeft. Maar alles is heel mooi opgebouwd naar deze titelmatch. Ik twijfel er niet aan dat Vanaken aan de aftrap zal staan. Het is een symbolische match en trainers vallen dan vaak terug op spelers aan wie ze veel gehad hebben.”

Foto: BELGA

Voor hetzelfde geld is Club echter al kampioen voor de start in het Lotto Park door puntenverlies van RC Genk tegen Antwerp. De twee matchen worden vreemd genoeg niet op hetzelfde moment gespeeld. Ook dat steekt niet in Kompany’s hoofd. “Ik heb daar nog geen seconde bij stilgestaan. Het is wel opvallend dat dat in België anders is dan in het buitenland, maar hier zijn wel meer zaken anders. Ik steek er geen energie in. Als Brugge vooraf al kampioen is en hun mindset is daardoor anders: zoveel te beter. Maar zelfs in dat scenario verwacht ik niet dat ze één procent minder zullen zijn. Ik maakte het ook mee in mijn carrière. Als je absolute top wilt zijn, ga je 100% door.”

Niet zoals De Ketelaere

Voor Anderlecht staat de verdeling van de Europese tickets nog op het spel. Er is nog een waterkansje op CL-voorrondes, maar het draait meer om een Europa League-ticket of een Conference League-pasje. “We hebben nog veel in eigen handen. Ik tel niet, dat doen anderen rondom mij. Ik zeg alleen dat mijn jonge groep dit seizoen enorme stappen vooruit heeft gezet. Kijk, Club Brugge heeft Charles De Ketelaere als jong talent. Ik zag hem vorige week een mooie goal maken, maar zij konden roteren met De Ketelaere. Als hij even minder was konden ze Charles laten rusten om hem later opnieuw in te brengen. Bij ons hebben de jongeren die luxe niet. Zij moeten er week na week staan en ervaren dezelfde druk als Vormer en Vanaken. Dat betekent meer stress.”

Mogelijk kan Anderlecht volgend seizoen concurreren met Club Brugge voor de titel. Al blijft Kompany ook daarin voorzichtig. “Bij Club Brugge is het simpel”, besluit hij. “Zij hebben de beste spelers in België, einde discussie. Veel hangt af van hun intrinsieke motivatie. Als ze beslissen om full gass te gaan, zal er nog even een kloof zijn met veel topploegen. Ze hebben ook lang gebouwd om die status te bereiken. Als ze echter wat minder scherp zijn, dan is alles mogelijk voor ons.”