Twee minderjarige verdachten van mogelijke gaybashing in Oudenaarde vrijgelaten onder voorwaarden

Oudenaarde - Twee minderjarige jongens die verdacht worden van geweld tegen een jongen in een mogelijk geval van gaybashing en de diefstal van een regenboogvlag, zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Dat heeft de jeugdrechter in Oudenaarde woensdag beslist. Ze krijgen elk twee maanden huisarrest opgelegd, moeten gemeenschapsdienst uitvoeren en moeten deelnemen aan een leerproject.

De feiten vonden maandag plaats op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Op beelden was te zien hoe een jongen geslagen en geschopt wordt in de omgeving van het Atheneum in Oudenaarde. Een ander filmpje toont hoe jongeren een regenboogvlag naar beneden halen en in de Schelde werpen. “Wat denken jullie? Hier homodag”, zei de persoon die het filmpje maakte.

Regenboogvlag

De politie pakte twee minderjarige verdachten op. Eén van hen had het slachtoffer meerdere slagen en schoppen toegebracht en had de regenboogvlag in het water geworpen. De andere verdachte filmde de feiten en verspreidde de filmpjes op sociale media. Of de feiten werden ingegeven door homohaat wordt verder onderzocht, zegt het Oost-Vlaamse parket.

Het gaat om een jongen van 14 en een jongen van 16 jaar oud. Ze werden woensdag voorgeleid bij de jeugdrechter in Oudenaarde, die hen vrijliet onder voorwaarden maar verschillende maatregelen oplegde. De jongens krijgen elk twee maanden huisarrest en moeten een gemeenschapsdienst van respectievelijk 20 en 40 uur uitvoeren. Ze moeten ook verplicht deelnemen aan een leerproject rond omgaan met agressie en er zal worden bekeken hoe het slachtoffer vergoed kan worden. Het gaat om voorlopige maatregelen die de jeugdrechter later nog kan aanpassen.

School reageert geschokt

Het Atheneum in Oudenaarde reageerde geschokt op de feiten van maandag. “Vanuit de leerlingenraad en een paar enthousiaste leerlingen, hebben we een actie op poten gezet in verband met de LGBTQ+fobische incidenten van deze week. Er wordt nog veel te vaak zwart-wit gedacht, en daarom roepen we op om de komende drie dagen (woensdag, donderdag en vrijdag) als teken van solidariteit je in het zwart en wit te kleden”, meldt de school woensdag op Facebook. Er werd ook een petitie aangemaakt tegen homofobie in Oudenaarde, waarbij gesteld wordt dat het slachtoffer aangevallen werd “omdat hij biseksueel is, een aanval puur gepleegd op geaardheid”.

De minderjarigen waren voor de feiten niet gekend bij de jeugdrechtbank of de politie.