‘Goud’ behangpapier Downing Street 10 krolt alweer naar beneden

De renovatie van de flat van Boris Johnson komt hem duur te staan. Niet enkel is er veel controverse over de dure renovatie, nu blijkt het nieuwe behangpapier alweer van de muur te komen. Specialisten moesten er bij komen om herstellingen uit te voeren.

840 pond per rol of bijna 1.000 euro per rol behangpapier. Dat zorgde eerder al voor heel wat controverse. Zodanig zelfs dat de tabloids het wallpapergate noemen. Nu blijkt het behangpapier zelfs niet te willen hechten aan de muur. Dat zeggen alleszins bronnen uit Downing Street.

Het is styliste Lulu Lytle die gezien werd aan het appartement van de Britse eerste minister. Mogelijk zijn er problemen met het behangpapier omdat het zo zwaar is. De styliste zou dan voor een oplossing moeten zorgen. Het was zijn verloofde Carry Symonds die het behangpapier koos en de premier beklaagd het zich snel. “Ze koopt behangpapier van goud. Het kost tien- en tienduizenden ponden. Dat kan ik me niet veroorloven”, tekende alweer The Daily Mail op. Alles samen zou aan de renovatie een prijskaartje van 200.000 pond hangen, veel meer dan de 30.000 waarin de belastingbetaler voorziet.

LEES OOK. Van grootverdiener naar ‘arme’ premier: hoe Boris Johnsons eeuwige geldzorgen hem nu ook politiek zuur opbreken na dure renovatie