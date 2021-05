Waar zit militair Jürgen Conings (46) verscholen? De politiediensten, zo luidt het, houden nog steeds ernstig rekening met een confrontatie met de voortvluchtige man. “Het wapenarsenaal in zijn bezit is genoeg voor een kleine oorlog.”

Zit de voortvluchtige ex-militair nog in Dilsen-Stokkem of heeft hij de gemeente waar hij zelf woont inmiddels verlaten? Zolang hij niet gevonden wordt, is dat niet duidelijk. Het domein Heuvelsven is ...