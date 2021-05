15-jarige die buurman om het leven bracht in Maldegem moet naar gesloten jeugdinstelling

Maldegem - De minderjarige die dinsdag is voorgeleid bij de jeugdrechter op verdenking van het doden van zijn buurman, wordt in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen, dat in het belang van het onderzoek geen verdere commentaar wenst te geven.

In het Oost-Vlaamse Maldegem is maandagavond een 53-jarige man om het leven gekomen bij een gewelddadig incident, waarbij een minderjarige verdachte na de feiten opgepakt werd. De feiten gebeurden rond 19.15 uur in de Koning Leopoldlaan in Maldegem.

