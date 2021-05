Na de stemcoach en de inworpcoach, nu de in possession-specialist

Anderlecht kondigde dinsdag de komst van Aaron Danks worden. De Engelsman wordt bij paars-wit een van de assistenten van Vincent Kompany. Maar er is meer, want bij de Engelse voetbalbond werkte Danks onder meer als in possession-specialist. Een coach die gespecialiseerd is in balbezit dus. Zo wordt het lijstje van soorten gespecialiseerde coaches die actief zijn of waren in de Jupiler Pro League opnieuw wat langer. Deze ‘specialisten’ gingen hem voor.