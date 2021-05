Frank Lampard als vijfde speler opgenomen in Hall of Fame van de Premier League

Voormalig middenvelder, kapitein en trainer van Chelsea Frank Lampard is de volgende die deel zal uitmaken van de Hall of Fame in de Premier League. Dat maakte de instantie woensdag zelf bekend.

Lampard speelde in totaal drie keer kampioen met the Blues en is de meest productieve middenvelder in de geschiedenis van de Premier League met 177 doelpunten in dienst van West Ham, Chelsea en Manchester City. Hij is de vijfde op acht voetballers die uitgekozen wordt voor de recent opgerichte Hall of Fame. Als eersten vielen Alan Shearer, gewezen aanvaller van Newcastle, en Thierry Henry, die jarenlang het mooie weer maakte voor Arsenal, die eer te beurt. Dinsdag vervoegden Eric Cantona (ex-Manchester United) en zijn toenmalig ploeggenoot Roy Keane het rijtje der gelukkigen.

In totaal werden, naast Henry en Shearer, 26 kandidaten voorgeselecteerd. Het publiek en een panel van experts bepaalden via stemming al drie spelers. De laatste drie namen worden in de loop van de komende dagen onthuld, verduidelijkte de Premier League.