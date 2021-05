Frankrijk stelt VN-resolutie voor over staakt-het-vuren Israël en Gaza, VS vragen Erdogan te stoppen met “antisemitische uitspraken”

Frankrijk heeft dinsdagavond bij de VN-Veiligheidsraad in samenwerking met Egypte en Jordanië een resolutie ingediend om tot een staakt-het-vuren te komen tussen Israël en Gaza. Dat meldt het Elysée.

De drie landen zijn het erover eens dat de beschietingen moeten stoppen en dat de Veiligheidsraad van de VN zich moet buigen over de kwestie.

Frankrijk roept al dagen op tot een snel staakt-het-vuren en zegt een bemiddeling door Egypte te steunen. Frans president Emmanuel Macron en zijn Egyptische ambtgenoot Abdul Fatah al-Sisi hebben maandag lang gesproken.

De resolutie van Frankrijk komt na dagen van blokkering in de VN-Veiligheidsraad. De Verenigde Staten willen geen eenvoudige verklaring aannemen over het conflict, zeggen diplomatieke bronnen.

VS: “Erdogan antisemitisch”

Intussen verklaren de VS dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zich schuldig heeft gemaakt aan antisemitische uitspraken. Washington roept hem op “zich te onthouden van opmerkingen die tot meer geweld kunnen leiden”.

De Turkse president, die zich opwerpt als verdediger van de Palestijnse zaak, had maandag zwaar uitgehaald naar Israël. Hij sprak na de Israëlische beschietingen in de Gazastrook van “moordenaars” die “kinderen van vijf of zes jaar doden”. Nog volgens de president “geeft alleen bloedvergieten hen voldoening”.

Erdogan gaf in een tv-toespraak ook zware kritiek op de Amerikaanse president Joe Biden. Die heeft volgens de Turkse president “bloed aan zijn handen” door zijn steun aan Israël. “Je schrijft geschiedenis met je bebloede handen”, zei Erdogan maandag. “Je dwong ons dit te zeggen. We kunnen geen stap terug doen.”

Erdogan belde eerder paus Franciscus en vroeg of die wil helpen “de massamoord op Palestijnen in de Gazastrook te stoppen”. Hij zei een internationale coalitie te willen smeden die met sancties Israël onder druk kan zetten. “Israël gaat gewoon door met de moordpartijen als er geen internationale druk is om ermee op te houden”, aldus Erdogan.

Heel de mensheid moet zich tegen Israël keren, aldus de Turkse president. “De barbaarsheid” van de Israëli’s brengt bovendien volgens hem de hele regio in gevaar.