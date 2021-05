Federale politie verspreidt opsporingsbericht van voortvluchtige militair Jurgen Conings

De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid van Jurgen Conings. Het gaat om de 46-jarige militair naar wie de politiediensten al twee dagen op zoek zijn.

Op maandag 17 mei 2021 verliet de 46-jarige Jurgen Conings ’s ochtends zijn woning in Dilsen-Stokkem. Hij begaf zich nog naar zijn werk. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Zijn voertuig werd gisteren omstreeks 18 uur teruggevonden in het bos in de buurt van de Lanklaarse steenweg in Niel-bij-As.

LEES OOK. Hij stond op terreurlijst, pronkte met extreemrechtse ideeën en bedreigde Van Ranst. Toch mocht Jurgen Conings bij het leger blijven (+)

Jurgen Conings is ongeveer 1.80 meter lang en is gespierd. Hij is kaal en heeft verscheidene tattoos, onder meer op zijn bovenarmen. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een donker T-shirt van Timberland.

Hij kan in het bezit zijn van vuurwapens. In geval van aantreffen moet de politie onmiddellijk op de hoogte worden gebracht, zonder in contact te komen met betrokkene. Aan Jurgen Conings zelf wordt gevraagd zich zo snel mogelijk te melden bij de dichtstbijzijnde politiedienst.

LEES OOK. Vrees voor confrontatie met Jurgen Conings: 2.000 patronen en genoeg wapens voor kleine oorlog (+)

Heeft u Jurgen Conings gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met speurders. Dat kan via het gratis nummer 0800-30.300 of online.