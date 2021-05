Belgische regering wacht af en legt voorlopig geen sancties op tegen Israël

Het kernkabinet van de federale regering neemt geen sancties tegen Israël. De topministers van de federale regering waren het er woensdagmorgen over eens dat nu vooral moet worden geprobeerd het conflict te ontmijnen. Dat werd in de omgeving van de federale regering vernomen.

Op de agenda van het kernkabinet stond een debriefing door minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) van de vergadering met haar Europese collega’s dinsdag. Daar herhaalde ze haar oproep om de vijandelijkheden te stoppen en pleitte ze voor een meer proactieve rol van Europa in de zoektocht naar een oplossing.

Verschillende coalitiepartners drongen de voorbije weken aan op een sterkere aanpak tegen Israël. Groen-voorzitster Meyrem Almaci pleitte maandag nog voor “gerichte sancties”, maar binnen het kernkabinet was iedereen het naar verluidt eens dat sancties niet prioritair zijn. Het is eerst en vooral zaak dat de situatie kan de-escaleren en dat het conflict niet in ons land wordt geïmporteerd, luidt het achteraf.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) benadrukte dinsdag ook dat ons land een permanente humanitaire doorgang eist tot de getroffen gebieden, waarbij vooral de Gazastrook in beeld komt. Die boodschap heeft haar collega Wilmès ook overgemaakt tijdens de Europese vergadering.