Zoektocht naar vermiste Ivonne Reynders (87) uit Lummen: “Ze fietst nog elke dag”

Lummen - In Lummen zijn de politie en inwoners op zoek naar Ivonne Reynders. Dinsdag is tot laat gezocht met een drone met warmtecamera. Deze voormiddag overvliegt een politiehelikopter de gemeente. De kwieke vrouw van 87 jaar oud is sinds dinsdagnamiddag vermist. Ze keerde niet terug na een fietstochtje.

Vijf politieploegen zijn in de omgeving aan het zoeken. Ook Lummenaren doorkruisen de gemeente op zoek naar Ivonne. De vrouw is bekend in Lummen. Ze had er winkel en ze bleef actief.

Inwoners van Schalbroek en Thiewinkel zagen Ivonne Reynders dagelijks passeren op haar fiets mét fietshelm, altijd netjes gekleed, goed gezind, heel voorzichtig. Ivonne sloeg regelmatig een praatje met passanten. Haar man Gerard Daniels fietste tot vorig jaar nog samen met haar. “We hebben 40 jaar lang onze winkel Catena uitgebaat. In 2000 sloot ‘Sasa’ de deuren, want zo noemde iedereen onze zaak. Ivonne maakte dagelijks fietstochtjes, zelfs bij slecht weer. In de voormiddag reed ze langs De Grote Molen, de vijvers van Schalbroek en via De Kleen Meulen en langs de Mangelbeek reed ze dan terug naar huis. Onderweg stak ze de krant van de dag voordien in de brievenbus van Jos, een goede kennis. In de namiddag fietste ze naar Rekhoven en Thiewinkel”, vertelt Gerard. Hij heeft alle fietsroutes doorgegeven aan de politie. Een helikopter is over die fietsroutes gevlogen in de hoop haar te vinden.

Conditie

Ivonne is nog in goede conditie. “Tot voor kort deed ze ’s ochtends turnoefeningen, maar haar fietstochten werden wel minder lang”, zegt Gerard. Ze vertoonde ook de eerste symptomen van dementie. De vrouw kan dus wat verward overkomen.

Dinsdagnamiddag om 14 uur is Ivonne vertrokken bij haar thuis in de Pastoor Frederickxstraat. Ze droeg een lange donkere broek, een gekleurd jasje en een zwarte helm (zie foto). Ze fietst op een zwarte damesfiets met aan de rechterkant een fietstas. Vooraan bevindt zich een naamplaatje met haar contactgegevens. “Om 15 uur werd ze nog gezien in Schalbroek en om 17 uur aan de parking van de tennisclub aan de Maria Van Loonstraat. De laatste tijd herhaalde ze nogal eens iets wanneer ze aan het vertellen was. Enkele weken geleden kwam ze een uurtje later dan gewoonlijk thuis en misschien was ze toen ook al de weg kwijtgeraakt”, aldus Gerard.

Zoektocht

Dinsdagavond verspreidde de politie LRH via Facebook haar verdwijning. Heel wat Lummenaren zijn dadelijk op zoek gegaan. Sommigen zoals Steven Meert en zijn vrouw kamden heel Schalbroek uit. “We kennen daar elk plekje. We zochten zelfs rond de vogelkijkhut en op de kleinste paadjes. Ook de leden van ons buurtinformatienetwerk waren dadelijk bereid om te helpen zoeken”, zegt Steven Meert. Andere Lummenaren zochten rond het voetbalterrein, in Thiewinkel, Rekhoven, zelfs tot in Eversel.

Ivonne haar man is doodongerust. “Dinsdagavond heeft het geregend en misschien is ze wel onderkoeld geraakt. We hopen dat ze zo snel mogelijk gevonden wordt, want hoe langer het duurt, hoe onrustwekkender het wordt.”