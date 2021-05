Grootste ijsberg ter wereld afgebroken van Zuidpool

Een enorme ijsberg, ongeveer 170 kilometer lang en zowat 25 kilometer breed, is afgebroken van de Zuidpool. Het stuk ijs heeft een oppervlakte van 4.320 vierkante kilometer en is daarmee de grootste bestaande ijsberg ter wereld. Hij is maar iets kleiner dan de provincie Luxemburg.

Het Europese ruimtevaartbureau ESA heeft met satellieten de ijsberg opgemerkt. Ook Amerikaanse en Britse poolonderzoekers hebben de schots waargenomen. Het brok ijs ligt nu nog tegen de rest van het Antarctische ijs aan, op de Weddellzee. Daar kan hij jaren blijven dobberen, maar als de ijsberg op drift raakt en de open zee op drijft, kan hij een gevaar vormen voor de scheepvaart.

De ijsberg heeft de naam A-76 gekregen. De vorige grootste ijsberg, A-32A, ligt een eindje verderop en is 3.880 vierkante kilometer groot.

De grootste ijsberg ooit was B-15, die in 2000 afbrak van Antarctica. Hij had een oppervlakte van 11.000 vierkante kilometer. Brokstukken daarvan drijven nog steeds in de zuidelijke Atlantische Oceaan.