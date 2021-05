Monsterlijke cijfers zijn slechts detail voor Tessa Wullaert (die al weet wanneer ze stopt): “Kompany? Zijn dag zit erop als wij beginnen”

De RSCA Women fleurden de titel in de Scooore Super League op met een 2-7-pandoering van Standard Féminin. Tessa Wullaert scoorde nog maar eens een hattrick en kwam bij Eleven Sports uitleg geven over de stand van zaken van het Belgische vrouwenvoetbal.

De Luikenaars namen dankzij Noémie Gelders (12e pen.) en Davinia Vanmechelen (23e) nochtans een 2-0 voorsprong, maar Tessa Wullaert (33e) scoorde nog voor rust de aansluitingstreffer. De tweede helft, die Standard na rood voor Maurane Marinucci (45e), met tien moest afwerken, werd eenrichtingsverkeer. Elke Van Gorp (46e, 56e), Wullaert (47e, 79e), Amber Maximus (63e) en Britt Vanhamel (90e) maakten er een afstraffing van.

In de stand heeft Anderlecht met 40 punten tien punten voor op eerste achtervolger Oud-Heverlee Leuven. Terwijl Red Flame-icoon Wullaert nu al aan 38 doelpunten en 32 assists zit dit seizoen. Onwaarschijnlijke cijfers.

Foto: BELGA

“Veel tegenstand”

“Toen ik voor Anderlecht tekende, werd er mij veel gevraagd op hoeveel doelpunten en assists ik mikte”, aldus de alleskunner bij Eleven Sports. “Maar ik had zoiets van: we zien wel. Ik doe altijd mijn best en ik wilde mezelf geen druk opleggen. Ik wilde gewoon de titel pakken en dat hebben we gedaan. Ik heb mijn steentje bijgedragen, dus ik ben heel blij.”

Genk-spits Paul Onuachu zit intussen aan 33 goals, maar Wullaert wil nummer één blijven in België. “Hij is goed bezig, maar ik hoop dat hij niet meer teveel scoort zodat ik het doelpuntenrecord heb dit seizoen (lacht). Wat hij doet, is ook wel indrukwekkend natuurlijk. Het overwicht van ons tijdens het seizoen (slechts één nederlaag tot nu toe, red.)? We waren het aan onszelf verplicht om kampioen te spelen. We hebben de meeste kwaliteit, maar ook wij hebben steekjes laten vallen. Dat is normaal. En dan werden de punten gehalveerd in de play-offs, van negen naar vijf. Dan wordt het hier en daar toch spannend, maar we hebben onze doelpunten teruggevonden. Die waren wat zoek.”

Hoe uitdagend is de Belgische competitie eigenlijk voor een topper als Wullaert? “Die vijf doelpunten in één wedstrijd, dat was vooral in de heenronde. Daarna hebben teams zich aangepast aan mij. Daardoor kwam ik er minder uit en hadden we het moeilijker om doelpunten te scoren. Ik heb ook heel veel tegenwind gehad, elke wedstrijd opnieuw. Zelfs vanop de bank, coaches die zitten te roepen, speelsters die mij een kaart willen aannaaien. De uitdaging was dan om het hoofd koel te houden en zo veel mogelijk te scoren. Ik heb na mijn terugkeer naar België wel gemerkt dat er ook heel veel tegenstanders zijn, spijtig genoeg. Dan denk ik: doe gewoon verder, je hebt alles al bewezen.”

Maar is het wel leuk, zo domineren? Met meer dan 114 goals, slechts negen tegendoelpunten en amper één nederlaag tot nu toe.

“Kampioen spelen, is altijd leuk”, stelt Wullaert. “Iedereen had het verwacht, maar het was niet altijd gemakkelijk. We moesten tijdens ons dipje wel even overleggen over hoe we het gingen doen. Met beelden van de trainer erbij, waarbij we ons echt afvroegen hoe we in de heenronde tien keer scoorden en in de terugronde slechts één keer tegen dezelfde ploeg. De andere ploegen hebben alles bijgewerkt, chapeau voor hen.”

Stoppen in 2027?

Volgend seizoen wordt Johan Walem trainer van de vrouwenploeg van Anderlecht. “Een statement”, volgens Wullaert. Daarna volgt het EK met de Red Flames. “We hebben al heel veel stappen gezet, maar nu komt de moeilijkste. We staan nu tiende op de Europese ranglijst, als eerste land zonder een profcompetitie. Dat is al zot om te bereiken. Nu willen we naar de top zes. We hebben alles qua omkadering, dat is echt top vergeleken met tien jaar terug. Maar we schieten nog tekort tegen de toplanden omdat het merendeel van ons geen prof is. Dus landen als Engeland en Frankrijk, die zitten drie stappen terwijl wij er eentje zetten. Wij trainen met Anderlecht om 20u00, drie of vier keer in de week. In de Champions League verliezen we nipt van Benfica, maar daar spelen allemaal profs en hun budget is drie keer zo groot. Ja, dan denk je: wat als wij allemaal profs waren?”

Foto: BELGA

In België loopt er momenteel één profspeelster rond, namelijk Wullaert zelf. “Ik vind het soms erg om dat te zeggen, maar het is de realiteit. Er kan dan ook niet verwacht worden dat er nog meer getraind wordt, want op den duur zit je mentaal en fysiek op een limiet. Ik praat daar ook met veel mensen over en die verschieten dan altijd, omdat ze denken dat wij allemaal prof zijn. Zie jij Vincent Kompany niet veel, vragen ze dan. Dan zeg ik van: Nee, zijn dag zit er op als wij eraan beginnen. Dat blijft het grote probleem. Maar je zet die stappen niet op één, twee, drie. Maar nu werden er al meerjarencontracten uitgedeeld, dat is iets nieuw in België. Dus onze ploeg blijft nu samen, dat was een voorwaarde voor mij om langer te blijven bij Anderlecht.”

Maar tussendoor denkt de vaandeldraagster van het Belgische vrouwenvoetbal ook wel eens aan de toekomst. “Ik hoop dat niet het komende WK maar dat erna in België en Nederland kan doorgaan”, aldus Wullaert. “Dan zijn we 2027 en ben ik 34 jaar oud. Dan is het misschien de tijd om ermee te stoppen. En dan trainer worden van Anderlecht? Ik ben daarmee bezig, met mijn diploma.”