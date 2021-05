“It’s Devils Time”: bondscoach Roberto Martinez zwengelt Belgisch EK-gevoel aan met... Guy Thys en Raymond Goethals

De Koninklijke Belgische Voetbalbond KBVB, bondscoach Roberto Martinez en de Rode Duivels roepen de fans op zich massaal te mobiliseren en zich achter de nationale elf te scharen op het EK van komende zomer, de Nations League-wedstrijden in oktober en de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022 in Qatar.

De campagne ‘#DEVILTIME’ werd dinsdagavond gestart, toen de naam werd aangebracht op de kasseien van de Brusselse Grote Markt, waar traditioneel grootse momenten in de Belgische voetbalgeschiedenis gevierd worden. Het doet ook terugdenken aan de Duiveluitdagingen in de aanloop naar het WK van 2014.

De KBVB zet in op een campagne in het straatbeeld en op de RBFA-app, een campagne die heel het land moet verenigen om de Rode Duivels te steunen en te motiveren in 2021, zo klinkt het woensdag in een mededeling. Bondscoach Roberto Martinez speelt samen met Raymond Goethals en Guy Thys de hoofdrol.

De video:

“Van Alaska tot Zimbabwe moet iedereen weten hoe laat het is. Daarom roepen we alle supporters op om dit jaar het vuur aan de lont te steken. Niet alleen bij onze volledige natie, maar tot ver buiten onze landsgrenzen. In 2021 is het #DEVILTIME”, zegt Martinez. “Aan de vooravond van de nieuwe EK-campagne willen we stilstaan bij de mooie momenten die de huidige generatie en andere generaties ons de afgelopen 125 jaar al gegeven hebben. Maar tegelijkertijd willen we de supporters oproepen om samen met ons deze generatie te motiveren om beter te doen en geschiedenis te schrijven.”

De campagne wordt duidelijk zichtbaar op straat, op televisie en online via de sociale media en de RBFA-app. Zo heeft de KBVB onder meer al enkele vurige verrassingen in petto voor de komende tegenstanders van de Rode Duivels. Ook de eigen fans zullen hun steentje moeten bijdragen.

“Onze spelers waren vragende partij om een campagne op te zetten om opnieuw meer voeling met de fans te krijgen”, vertelt Manu Leroy, Directeur Marketing & Communicatie bij de KBVB. “Zij hebben aangegeven dat ze de fans - na zo’n raar voetbaljaar door de pandemie - echt gemist hebben. Met onze campagne #DEVILTIME is ons huiswerk klaar om onze supporters opnieuw als één blok achter onze Rode Duivels te krijgen en samen onze tegenstanders en hun achterban van hun sokken te blazen.”

Foto: BELGA

“Kippenvelmoment”

Het opvallendste is ongetwijfeld de deepfake die werd gemaakt. Om de campagne te lanceren krijgt het hele land vanaf vandaag/woensdag een unieke video te zien met in de hoofdrol Roberto Martinez en twee coaches die net als de huidige bondscoach hun stempel drukten op de vaderlandse voetbalgeschiedenis. Raymond Goethals en Guy Thys werden met behulp van deepfake-specialist Chris Umé tot leven gewekt. “Ze zullen elke voetbalfan een eerste kippenvelmoment bezorgen bij het startschot van een bijzonder voetbaljaar 2021. Maar dat is lang niet alles. De Voetbalbond zal ook de aandacht van de supporters vragen via radio, kranten en magazines, maar vooral de net gelanceerde RBFA-app krijgt een hoofdrol om het team van de Rode Duivels opnieuw dichter bij de fans te brengen”, klinkt het in de mededeling.

De komende weken volgen er onder andere een gloednieuwe EK-song, staan er acties gepland rond de afscheidsmatchen van de Rode Duivels, en zullen er nog andere initiatieven zijn die het hele land rood kleuren.