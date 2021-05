Elfjarige in kritieke toestand na aanrijding op de terugweg van school naar huis

Maasmechelen - In Maasmechelen is een elfjarige jongen woensdag in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis na een aanrijding met een auto op een rotonde.

De jongen werd woensdagmiddag omstreeks 12.30 uur aangereden door een auto op de rotonde van de Koning Albertlaan met de Oude Baan. De jongen was op de terugweg van school. Onmiddellijk werden de spoeddiensten opgeroepen en werd er door de brandweer een tent over het slachtoffer geplaatst. Na het toedienen van de eerste zorgen werd de elfjarige in zeer kritieke en levensbedreigende toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Genk.

Het parket stapte ter plekke af en riep ook een verkeersdeskundige op om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken. Het kruispunt werd daarom een tijdlang afgesloten.